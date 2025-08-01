Шампанское с "сюрпризом": 10 признаков, что у вас аллергия на игристое
Даже бокал шампанского может вызвать неприятные последствия - от легкого покраснения кожи до серьезных реакций. Некоторые люди имеют аллергию на этот игристый напиток, и часто даже не подозревают об этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong.
Аллергия на шампанское
Шампанское изготавливается преимущественно из винограда, но в процессе производства используются и другие ингредиенты. Любой из этих ингредиентов потенциально может быть причиной аллергии или непереносимости.
Потенциальные аллергены в шампанском включают:
- виноград
- ферменты
- дрожжи
- сульфиты
- танины
- гистамины
Симптомы аллергии
Если у вас возникают реакции после употребления шампанского, то возможно у вас аллергия на напиток. К тревожным признакам относят:
- кожные симптомы - крапивница, отек или зуд
- респираторные симптомы - кашель или одышка
- желудочно-кишечные проблемы - боль в животе, рвота или диарея
- головокружение
- анафилаксия - опасная для жизни аллергическая реакция, которая может вызвать затрудненное дыхание или низкое кровяное давление
- покраснение лица
- заложенный нос
- тошнота
- рвота
- диарея
Обычно симптомы возникают в течение трех часов после употребления.
Шампанское и другие пищевые аллергии могут потенциально вызвать анафилаксию - реакцию, угрожающую жизни и требующую немедленной медицинской помощи.
Обычно это происходит в течение 30 минут после употребления аллергена и вызывает многочисленные симптомы. Предупреждающие признаки включают:
- сжатие в груди
- кашель
- диарея
- бледная или очень красная кожа
- обморок
- красная сыпь или волдыри
- спазмы в желудке
- отек горла
- проблемы с дыханием или глотанием
- рвота
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