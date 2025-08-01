Шампанское с "сюрпризом": 10 признаков, что у вас аллергия на игристое

Даже бокал шампанского может вызвать неприятные последствия - от легкого покраснения кожи до серьезных реакций. Некоторые люди имеют аллергию на этот игристый напиток, и часто даже не подозревают об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong .

Аллергия на шампанское

Шампанское изготавливается преимущественно из винограда, но в процессе производства используются и другие ингредиенты. Любой из этих ингредиентов потенциально может быть причиной аллергии или непереносимости.

Потенциальные аллергены в шампанском включают:

виноград

ферменты

дрожжи

сульфиты

танины

гистамины

Симптомы аллергии

Если у вас возникают реакции после употребления шампанского, то возможно у вас аллергия на напиток. К тревожным признакам относят:

кожные симптомы - крапивница, отек или зуд

респираторные симптомы - кашель или одышка

желудочно-кишечные проблемы - боль в животе, рвота или диарея

головокружение

анафилаксия - опасная для жизни аллергическая реакция, которая может вызвать затрудненное дыхание или низкое кровяное давление

покраснение лица

заложенный нос

тошнота

рвота

диарея

Обычно симптомы возникают в течение трех часов после употребления.

Шампанское и другие пищевые аллергии могут потенциально вызвать анафилаксию - реакцию, угрожающую жизни и требующую немедленной медицинской помощи.

Обычно это происходит в течение 30 минут после употребления аллергена и вызывает многочисленные симптомы. Предупреждающие признаки включают: