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Шампанское с "сюрпризом": 10 признаков, что у вас аллергия на игристое

Пятница 01 августа 2025 15:23
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Шампанское с "сюрпризом": 10 признаков, что у вас аллергия на игристое Признаки аллергии на шампанское, которые нельзя игнорировать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Даже бокал шампанского может вызвать неприятные последствия - от легкого покраснения кожи до серьезных реакций. Некоторые люди имеют аллергию на этот игристый напиток, и часто даже не подозревают об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong.

Аллергия на шампанское

Шампанское изготавливается преимущественно из винограда, но в процессе производства используются и другие ингредиенты. Любой из этих ингредиентов потенциально может быть причиной аллергии или непереносимости.

Потенциальные аллергены в шампанском включают:

  • виноград
  • ферменты
  • дрожжи
  • сульфиты
  • танины
  • гистамины

Симптомы аллергии

Если у вас возникают реакции после употребления шампанского, то возможно у вас аллергия на напиток. К тревожным признакам относят:

  • кожные симптомы - крапивница, отек или зуд
  • респираторные симптомы - кашель или одышка
  • желудочно-кишечные проблемы - боль в животе, рвота или диарея
  • головокружение
  • анафилаксия - опасная для жизни аллергическая реакция, которая может вызвать затрудненное дыхание или низкое кровяное давление
  • покраснение лица
  • заложенный нос
  • тошнота
  • рвота
  • диарея

Обычно симптомы возникают в течение трех часов после употребления.

Шампанское и другие пищевые аллергии могут потенциально вызвать анафилаксию - реакцию, угрожающую жизни и требующую немедленной медицинской помощи.

Обычно это происходит в течение 30 минут после употребления аллергена и вызывает многочисленные симптомы. Предупреждающие признаки включают:

  • сжатие в груди
  • кашель
  • диарея
  • бледная или очень красная кожа
  • обморок
  • красная сыпь или волдыри
  • спазмы в желудке
  • отек горла
  • проблемы с дыханием или глотанием
  • рвота

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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