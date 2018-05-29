"Боруссия" подписала футболиста на позицию Ярмоленко

Полузащитник обошелся дортмундцам в пять млн евро

Дортмундская "Боруссия" объявила о приобретении полузащитника "Айнтрахта" Мариуса Вольфа. Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".

23-летний игрок обошелся дортмундцам в пять млн евро и подписал контракт до лета 2023 года. Игрок составит конкуренцию украинцу Андрею Ярмоленко в клубе, так как способен играть, как справа, так и слева в полузащите.

Из-за травмы 28-летний украинец пропустил в прошлом сезоне около трех месяцев. Всего в сезоне 2017/18 Ярмоленко сыграл в 26 матчах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

В минувшем сезоне провел за "Айнтрахт" 34 матча. На его счету в этих поединках 6 голов и 11 результативных передач.

Напомним, ранее дортмундская "Боруссия" объявила о назначении главным тренером команды Люсьена Фавра.