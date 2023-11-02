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Шалений путбек форварда "Далласа" присоромив "Чикаго": момент дня в НБА

Даллас, Четвер 02 листопада 2023 11:33
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Шалений путбек форварда "Далласа" присоромив "Чикаго": момент дня в НБА Фото: Деррік Джонс-молодший набрав 17 пунктів проти "Буллз" (mavs.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний форвард "Даллас Маверікс" Деррік Джонс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вразив епізодом на старті третьої чверті протистояння з "Чикаго". Він блискавично зреагував не невдалий кидок Лайвлі та "додав" згори, виконавши двоочковий в повітрі відразу ж після підбору.

Стараннями Джонса та інших "Маверікс" здобули комфортну домашню перемогу (114:105). Черговим успіхом на домашній арені "Даллас" підтвердив лідерство в Західній конференції НБА. Тим часом рекорд чикагців – 2 перемоги, 3 поразки.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард господарів Грант Вільямс. За півгодини на паркеті він набрав 25 очок, зробив 5 підбирань і оформив 1 асист. Натомість Джонс приніс у скарбничку "Маверікс" 17 пунктів.

Хто такий Деррік Джонс

Уродженець Пенсильванії, на студентському рівні виступав за Університет Невади. На драфті НБА-2016 не був обраний жодною з команд.

Був у тренувальних таборах "Сакраменто" та "Фінікса". Дебютував на рівні асоціації в складі останніх у сезоні 2016/17. Посеред наступного сезону опинився в "Маямі", де провів 2,5 роки. Пізніше захищав кольори "Портленда" та "Чикаго".

У серпні цьогоріч підписав контракт із "Далласом". Перед цим відхилив пропозицію "Буллз" на 3,36 млн доларів.

До слова, українець Михайлюк доклався до розгрому "Індіани" в складі "Бостона".

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