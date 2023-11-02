Безумный путбэк форварда "Далласа" пристыдил "Чикаго": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец поразил эпизодом на старте третьей четверти противостояния с Чикаго. Он молниеносно среагировал не неудачный бросок Лайвли и "прибавил" сверху, выполнив двухочковый воздух сразу же после подбора.

Стараниями Джонса и других "Маверикс" одержали комфортную домашнюю победу (114:105). Очередным успехом на домашней арене "Даллас" подтвердил лидерство в Западной конференции НБА. Тем временем рекорд чикагцев – 2 победы, 3 поражения.

Самым результативным в поединке стал форвард хозяев Грант Уильямс. Через полчаса на паркете он набрал 25 очков, сделал 5 подборов и оформил 1 ассист. Джонс же принес в копилку "Маверикс" 17 пунктов.

Кто такой Деррик Джонс

Уроженец Пенсильвании, на студенческом уровне выступал за Университет Невады. На драфте НБА-2016 не был выбран ни одной из команд.

Был в тренировочных лагерях "Сакраменто" и "Финикса". Дебютировал на уровне ассоциации в составе последних в сезоне 2016/17. Посреди следующего сезона оказался в "Майами", где провел 2,5 года. Позже защищал цвета "Портленда" и "Чикаго".

В августе подписал контракт с "Далласом". Перед этим отклонил предложение "Буллз" на 3,36 млн долларов.