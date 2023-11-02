Михайлюк приєднався до погрому "Індіани" з +51: відео дій українця в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вихованець черкаського баскетболу розпочав на лаві запасних. До стартової п'ятірки "Селтікс" натомість потрапили Вайт, Холідей, Порзінгіс, Тейтум і Браун.

Михайлюк зіграв "сміттєві хвилини", коли долю зустрічі вже було визначено. На паркеті він провів 11 хвилин. За відведений час українець встиг набрати 5 очок і зробив 3 підбирання. За статистичним показником "плюс-мінус" результат оборонця з навиками форварда позитивний – +17.

Із гри Михайлюк виконав 6 спроб. Влучними виявилися дві з них, зокрема один триочковий (4 спроби). Окрім того, український баскетболіст не допустив жодної втрати м'яча та обійшовся без персональних фолів.

"Бостон" просто знищив "Індіану" з рахунком 155:104. Найвдалішими для "Селтікс" були перша та остання чверті, коли вони набрали понад 40 очок. Найрезультативнішим у складі бостонців був Джейсон Тейтум із дабл-даблом (30 пунктів, 12 підбирань).

Святослав Михайлюк у 2023 році

Із "Бостоном" Михайлюк підписав негарантований контракт у вересні. Угода розрахована на 1 рік. Заради виступів за океаном українець відмовився від пропозиції афінського "Панатінаїкоса". Перед стартом сезону договір став постійним, а зарплата Михайлюка зросла 1,17 млн доларів.

У передсезонних матчах Михайлюк непогано себе проявив. Універсал виходив на паркет у трьох поєдинках "Селтікс". Найрезультативніший матч він зіграв проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин у грі.

Дебютував за "Бостон" на офіційному рівні Михайлюк проти "Вашингтона" 30 жовтня. У грі він провів майже 5 хвилин і встиг набрати 3 очки та зробити 1 асист. Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА.