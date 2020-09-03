Шахти зможуть увійти до складу "Центренерго" після проведення їх аудиту

Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)

До складу підприємства зможуть увійти виключно економічно перспективні вугільні підприємства

ПАТ "Центренерго" розгляне можливість приєднання шахт після їх аудиту. До складу підприємства зможуть увійти виключно економічно перспективні вугільні підприємства, які не мають боргових і соціальних зобов'язань від попередніх власників.

Про це йдеться в повідомленні "Центренерго".

"ПАТ "Центренерго" зацікавлене в діях, спрямованих на створення у своєму складі спільно з найбільш ефективними вугледобувними підприємствами вертикально інтегрованої компанії з замкнутим циклом виробництва", - повідомили в компанії.

Очікується, що такий крок дозволить державній енергогенеруючій компанії досягти конкурентної собівартості вироблення електроенергії.

"Водночас ми відзначаємо, що обов'язкова і необхідна умова для цього процесу - проведення попереднього аудиту шахт, і лише за його результатами передачу державної енергогенеруючої компанії виключно економічно перспективного вуглевидобутку. При цьому всі соціальні та боргові зобов'язання попередніх власників повинні бути погашені до моменту передачі", - додали на підприємстві.

Тепер рішення про проведення аудиту має підтримати Міністерство енергетики.

В "Центренерго" відзначили важливість соціального захисту шахтарів економічно неперспективних підприємств - про них мають подбати профільні структури виконавчої влади відповідно до концепції трансформації вугільних регіонів.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів з пропозицією Фонду державного майна створив робочу групу для вибору оптимальної моделі об'єднання "Центренерго" з державними шахтами.

На думку уряду, таке об'єднання дозволить підвищити інвестиційну привабливість "Центренерго", приватизація якої запланована на 2021, а також відмовитися від державних дотацій у вугільну галузь.

"Центренерго" є єдиним споживачем вугільної продукції державних українських шахт. До складу компанії входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС.