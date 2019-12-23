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На шахтах "Львовугля" восстановлено энергоснабжение

Новости » Общество     23.12.2019 - 12:16
На шахтах "Львовугля" восстановлено энергоснабжение
Фото: Шахта Степная №10 (miningwiki.com)

На данный момент шахты работают в обычном режиме

На шахты государственного предприятия "Львовуголь" восстановлены поставки электроэнергии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В Минэнерго отметили, что на данный момент вопрос электроснабжения предприятия урегулирован, шахты работают в обычном режиме.

"В ночь с 22 на 23 декабря было временно отключено электроэнергию на 6 шахтах ГП "Львовуголь". Отключение шахт от электроэнергии произошло из-за требования предоплаты со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети. В то же время на предприятии накопились долги со стороны генераций за отгруженный уголь в октябре, ноябре, декабре", - сообщили в Минэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате отключения электричества все руководители шахт "Львовугля" были предупреждены, а работники были выведены на поверхность шахты. При этом в "Львовуголь" заявили, что они не получили средства за отгрузку угля с ГП "Госуглепостач", с ОАО "Центрэнерго" и "Калушской" ТЭЦ.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство государственных шахт "Львовугля" на коррупционных схемах с выплатой зарплаты шахтерам. Чиновники умышленно не отражали в отчетности фактическое отсутствие работников на рабочих местах. Но шахтерам начисляли зарплату, средний размер которой составлял до 23 тысяч гривен.

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