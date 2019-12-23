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На шахтах "Львіввугілля" відновлено енергопостачання

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 12:16
На шахтах "Львіввугілля" відновлено енергопостачання
Фото: Шахта Степова №10 (miningwiki.com)

На даний момент шахти працюють у звичайному режимі

На шахти державного підприємства "Львіввугілля" відновлені поставки електроенергії. Про це заявили в прес-службі Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

У Міненерго зазначили, що на даний момент питання електропостачання підприємства врегульовано, шахти працюють в звичайному режимі.

"У ніч з 22 на 23 грудня було тимчасово відключено електроенергію на 6 шахтах ДП "Львіввугілля". Відключення шахт від електроенергії сталося через вимоги передоплати з боку постачальника останньої надії" районної електромережі. У той же час на підприємстві накопичилися борги з боку генерацій за відвантажене вугілля в жовтні, листопаді, грудні", - повідомили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті відключення електрики всі керівники шахт "Львіввугілля" були попереджені, а працівники були виведені на поверхню шахти. При цьому в "Львіввугілля" заявили, що вони не отримали кошти за відвантаження вугілля з ДП "Госуглепостач", з ВАТ "Центренерго" і "Калуської" ТЕЦ.

Також РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України викрили керівництво державних шахт "Львіввугілля" на корупційних схемах з виплатою зарплати шахтарям. Чиновники навмисне не відображували у звітності фактична відсутність працівників на робочих місцях. Але шахтарям нараховували зарплату, середній розмір якої становив до 23 тисяч гривень.

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