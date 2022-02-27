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Все шахты ДТЭК продолжают добычу угля для обеспечения топливом украинских ТЭС, - Тимченко

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Воскресенье 27 февраля 2022 14:53
Все шахты ДТЭК продолжают добычу угля для обеспечения топливом украинских ТЭС, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Все угледобывающие предприятия ДТЭК продолжают добычу угля для обеспечения украинских ТЭС достаточными запасами топлива в условиях войны.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко во время брифинга для иностранных журналистов.

"Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы. Склады станций обеспечены достаточными запасами угля. На сегодня это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию", - сообщил глава компании.

Все ТЭС ДТЭК продолжают работу, кроме Луганской ТЭС которая подверглась вражеским обстрелам, отметили в компании.

"В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 - находится в резерве и готовы нести нагрузку по команде диспетчера. Все теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго", кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС остановлена из-за боевых действий в Счастье", - сообщили в ДТЭК.

Ремонтные бригады в координации с Вооруженными силами Украины максимально оперативно восстанавливают поврежденные в результате обстрелов линии электропередачи. Восстановлено электроснабжение 32 населенных пунктов в Киевской, Донецкой областях.

"Группа ДТЭК со стороны европейских партнеров получает регулярные предложения на поддержку производственной деятельности компании и конкретных сотрудников, которым в условиях войны необходима помощь. Поддержка международного сообщества сегодня необходима и дает силы и уверенность. Вместе мы сильнее", - заявил Тимченко.

Ранее сообщалось, что сети мобильных операторов и интернет-провайдеров в Украине работают стабильно.

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