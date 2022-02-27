ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Усі шахти ДТЕК продовжують видобуток вугілля для забезпечення паливом українських ТЕС, - Тімченко

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 14:53
Усі шахти ДТЕК продовжують видобуток вугілля для забезпечення паливом українських ТЕС, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Всі вуглевидобувні підприємства ДТЕК продовжують видобуток вугілля для забезпечення українських ТЕС достатніми запасами палива в умовах війни.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко під час брифінгу для іноземних журналістів.

"Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми. Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля. На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію", - повідомив глава компанії.

Всі ТЕС ДТЕК продовжують роботу, крім Луганської ТЕС яка зазнала ворожих обстрілів, зазначили в компанії.

"В роботі 15 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго", 21 - знаходиться в резерві і готові нести навантаження за командою диспетчера. Всі теплоелектростанції "ДТЕК Енерго", крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в Щастя", - повідомили в ДТЕК.

Ремонтні бригади у координації зі Збройними силами України максимально оперативно відновлюють пошкоджені в результаті обстрілів лінії електропередачі. Відновлено електропостачання 32 населених пунктів в Київській, Донецькій областях.

"Група ДТЕК з боку європейських партнерів отримує регулярні пропозиції на підтримку виробничої діяльності компанії та конкретних співробітників, яким в умовах війни необхідна допомога. Підтримка міжнародної спільноти сьогодні необхідна і дає сили та впевненість. Разом ми сильніші", - заявив Тімченко.

Раніше повідомлялося, що мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів в Україні працюють стабільно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Вторгнення Росії до України ТЕС
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна