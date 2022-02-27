Всі вуглевидобувні підприємства ДТЕК продовжують видобуток вугілля для забезпечення українських ТЕС достатніми запасами палива в умовах війни.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко під час брифінгу для іноземних журналістів.

"Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми. Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля. На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію", - повідомив глава компанії.

Всі ТЕС ДТЕК продовжують роботу, крім Луганської ТЕС яка зазнала ворожих обстрілів, зазначили в компанії.

"В роботі 15 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго", 21 - знаходиться в резерві і готові нести навантаження за командою диспетчера. Всі теплоелектростанції "ДТЕК Енерго", крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в Щастя", - повідомили в ДТЕК.

Ремонтні бригади у координації зі Збройними силами України максимально оперативно відновлюють пошкоджені в результаті обстрілів лінії електропередачі. Відновлено електропостачання 32 населених пунктів в Київській, Донецькій областях.

"Група ДТЕК з боку європейських партнерів отримує регулярні пропозиції на підтримку виробничої діяльності компанії та конкретних співробітників, яким в умовах війни необхідна допомога. Підтримка міжнародної спільноти сьогодні необхідна і дає сили та впевненість. Разом ми сильніші", - заявив Тімченко.