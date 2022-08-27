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Шахты Ахметова работают круглосуточно в 4 смены перед отопительным сезоном, - Forbes

Фото: шахты Ахметова работают круглосуточно в 4 смены перед отопительным сезон (forbes ua)
Автор: Артем Горовенко

Шахты компании ДТЭК перед отопительным сезоном работают круглосуточно в 4 смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Приоритетная задача компании, по информации издания, - добывать как можно больше угля, чтобы хватило на отопительный сезон.

В публикации отмечается, что важность украинских шахт увеличивается накануне отопительного сезона, который может быть одним из самых сложных в истории.

Достаточный добычу собственного угля может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом. Так, в прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ выработали треть электроэнергии в стране - 46 млрд кВт-ч.

Журналисты отмечают, что шахта работает круглосуточно в четыре смены по шесть часов: утренняя - ремонтная, остальные - добывающие.

Напомним, ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев сообщил, что несмотря на войну компания сохранила добычу угля на довоенном уровне путем ввода в эксплуатацию дополнительных лав и обеспечила достаточный запас угля для работы ТЭС.

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Отопительный сезон