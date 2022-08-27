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Шахти Ахметова працюють цілодобово в 4 зміни перед опалювальним сезоном, - Forbes

Фото: шахти Ахметова працюють цілодобово в 4 зміни перед опалювальним сезон (forbes ua)
Автор: Артем Горовенко

Шахти компанії ДТЕК перед опалювальним сезоном працюють цілодобово в 4 зміни, щоб забезпечити українські ТЕС достатньою кількістю палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Пріоритетне завдання компанії, за інформацією видання, - видобувати якомога більше вугілля, щоб вистачило на опалювальний сезон.

В публікації зазначається, що важливість українських шахт збільшується напередодні опалювального сезону, який може бути одним з найскладніших в історії.

Достатній видобуток власного вугілля може компенсувати нестачу імпортного газу та забезпечити українські ТЕС паливом. Так, минулого року українські ТЕС і ТЕЦ виробили третину електроенергії в країні - 46 млрд кВт-год.

Журналісти зазначають, що шахта працює цілодобово у чотири зміни по шість годин: ранкова - ремонтна, решта - видобувні.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв повідомив, що попри війну компанія зберегла видобуток вугілля на довоєнному рівні шляхом введення в експлуатацію додаткових лав і забезпечила достатній запас вугілля для роботи ТЕС.

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Опалювальный сезон