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Шахти працюють на максимумі для забезпечення потреб українських ТЕС, - ДТЕК

Фото: шахти працюють на максимумі для забезпечення потреб українських ТЕС (flickr)
Автор: Юлія Бойко

Вугільні шахти компанії ДТЕК працюють на максимумі для забезпечення паливом українські ТЕС і ТЕЦ в найскладніший в історії України опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "ДТЕК Енерго".

"Україна переживає найсуворішу в історії зиму. Масовані атаки ворога на об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури - яскраве тому підтвердження. Але енергетики роблять все можливе, щоб мінімізувати наслідки цих атак, і якнайшвидше відновлювати роботу. Не менш важлива і робота наших шахтарів, які попри війну підтримують українські ТЕС необхідною кількістю палива. А це - запорука світла і тепла в оселях українців", - повідомив генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Упродовж 2022 року вугледобувними підприємствами ДТЕК було введено в роботу 28 нових лав.

"ДТЕК Енерго" підтримав паливом не лише власні ТЕС, але й знайшов можливість допомогти державній генерації. Так, щоб надійніше пройти опалювальний сезон, для потреб державних ТЕС наприкінці минулого року було відвантажено понад 120 тис. т. вугілля.

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