Шахты работают на максимуме для обеспечения потребностей украинских ТЭС, - ДТЭК

Угольные шахты компании ДТЭК работают на максимуме для обеспечения топливом украинские ТЭС и ТЭЦ в самый сложный в истории Украины отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "ДТЭК Энерго".

"Украина переживает строжайшую в истории зиму. Массированные атаки врага на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры - яркое тому подтверждение. Но энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия этих атак, и как можно быстрее возобновлять работу. Не менее важна и работа наших шахтеров, которые вопреки войне поддерживают украинские ТЭС необходимым количеством топлива. А это - залог света и тепла в домах украинцев", - сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

В течение 2022 угледобывающими предприятиями ДТЭК было введено в работу 28 новых рядов.

"ДТЭК Энерго" поддержал топливом не только собственные ТЭС, но и нашел возможность помочь государственному генерации. Так, чтобы надежнее пройти отопительный сезон, для нужд государственных ТЭС в конце прошлого года было отгружено более 120 тыс. т угля.