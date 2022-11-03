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На шахті в Казахстані пролунав вибух, є загиблі

Фото: на шахті в Казахстані пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На шахті в Карагандинській області Казахстану стався викид газу, внаслідок чого загинуло п'ять осіб, ще четверо отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Казахстану.

За інформацією відомства, 106 гірників було евакуйовано.

"Створюється комісія з розслідування аварії, за результатами розслідування будуть встановлені причини та обставини пригоди", - зазначали у пресслужбі МНС.

За фактом НП порушено кримінальну справу "Порушення правил безпеки під час проведення гірничих або будівельних робіт".

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей. Водночас постраждали 11, з яких 4 перебувають у реанімації.

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Казахстан