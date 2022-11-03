ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На шахті в Казахстані пролунав вибух, є загиблі

Новость на русском →
Казахстан, Четвер 03 листопада 2022 07:18
На шахті в Казахстані пролунав вибух, є загиблі Фото: на шахті в Казахстані пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На шахті в Карагандинській області Казахстану стався викид газу, внаслідок чого загинуло п'ять осіб, ще четверо отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Казахстану.

За інформацією відомства, 106 гірників було евакуйовано.

"Створюється комісія з розслідування аварії, за результатами розслідування будуть встановлені причини та обставини пригоди", - зазначали у пресслужбі МНС.

За фактом НП порушено кримінальну справу "Порушення правил безпеки під час проведення гірничих або будівельних робіт".

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей. Водночас постраждали 11, з яких 4 перебувають у реанімації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Шкодить обміну. Українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ
Шкодить обміну. Українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ
DAILY
Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні