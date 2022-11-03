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На шахте в Казахстане прогремел взрыв, есть погибшие

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Казахстан, Четверг 03 ноября 2022 07:18
На шахте в Казахстане прогремел взрыв, есть погибшие Фото: на шахте в Казахстане прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа, в результате чего погибли пять человек, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС Казахстана.

По информации ведомства, 106 горняков были эвакуированы.

"Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - отмечали в пресс-службе МЧС.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 25 человек. В то же время пострадали 11, из которых 4 находятся в реанимации.

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