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Шахти готують до зими: машинобудівники ДТЕК випустили 10 нових комбайнів

16:21 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Новіков
ДТЕК виготовив 10 комбайнів для шахт (фото: energo.dtek.com)

Машинобудівники ДТЕК Енерго за 9 місяців 2026 року виготовили та відремонтували понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, щоб забезпечити потреби українських шахт напередодні опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

ДТЕК нарощує підготовку шахт до опалювального сезону

Як зазначається, за підсумками січня-вересня 2026 року було виготовлено та відремонтовано понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили близько 1,5 млн запчастин і комплектуючих.

"Серед виготовленого обладнання - 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів, а також чотири електродвигуна", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко зауважив, що підготовка до зими потребує злагодженої роботи шахтарів, енергетиків, ремонтників та машинобудівників.

"Наші машинобудівники не лише виготовляють і ремонтують обладнання, а й тестують нові технічні рішення, перевіряють їхню дієздатність в реальних виробничих умовах", - розповів він.

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"Ми розуміємо, наскільки високою є ціна надійності взимку, тому кожен робить максимум, щоб пройти опалювальний сезон підготовленими та підтримати надійнішу роботу енергетики попри всі виклики війни", - додав Фоменко.

Інвестиції ДТЕК у вуглевидобуток

Нагадаємо, за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) - понад 18 млрд грн.

Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.

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ДТЕКРінат АхметовКримінальна справаОпалювальный сезон