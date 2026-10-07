Шахти готують до зими: машинобудівники ДТЕК випустили 10 нових комбайнів

Машинобудівники ДТЕК Енерго за 9 місяців 2026 року виготовили та відремонтували понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, щоб забезпечити потреби українських шахт напередодні опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

ДТЕК нарощує підготовку шахт до опалювального сезону

Як зазначається, за підсумками січня-вересня 2026 року було виготовлено та відремонтовано понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили близько 1,5 млн запчастин і комплектуючих.

"Серед виготовленого обладнання - 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів, а також чотири електродвигуна", - йдеться в повідомленні.



Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко зауважив, що підготовка до зими потребує злагодженої роботи шахтарів, енергетиків, ремонтників та машинобудівників.



"Наші машинобудівники не лише виготовляють і ремонтують обладнання, а й тестують нові технічні рішення, перевіряють їхню дієздатність в реальних виробничих умовах", - розповів він.

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"Ми розуміємо, наскільки високою є ціна надійності взимку, тому кожен робить максимум, щоб пройти опалювальний сезон підготовленими та підтримати надійнішу роботу енергетики попри всі виклики війни", - додав Фоменко.

Інвестиції ДТЕК у вуглевидобуток

Нагадаємо, за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) - понад 18 млрд грн.