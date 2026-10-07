Шахты готовят к зиме: машиностроители ДТЭК произвели 10 новых комбайнов

Машиностроители ДТЭК Энерго за 9 месяцев 2026 года изготовили и отремонтировали более 1,2 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, чтобы обеспечить потребности украинских шахт накануне отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

ДТЭК наращивает подготовку шахт к отопительному сезону

Как отмечается, по итогам января-сентября 2026 года было произведено и отремонтировано более 1,2 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, а также выпущено около 1,5 млн запчастей и комплектующих.

"Среди изготовленного оборудования - 10 новых проходческих и очистных комбайнов, а также четыре электродвигателя", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко заметил, что подготовка к зиме требует слаженной работы шахтеров, энергетиков, ремонтников и машиностроителей.

"Наши машиностроители не только производят и ремонтируют оборудование, но и тестируют новые технические решения, проверяют их дееспособность в реальных производственных условиях", - рассказал он.

Читайте также: ДТЭК вложил миллиарды в восстановление ТЭС и угледобычу с начала года: подробный отчет

"Мы понимаем, насколько высока цена надежности зимой, поэтому каждый делает максимум, чтобы пройти отопительный сезон подготовленными и поддержать более надежную работу энергетики при всех вызовах войны", - добавил Фоменко.

Инвестиции ДТЭК в угледобычу

Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а за предыдущие три года (2022-2024) - более 18 млрд грн.