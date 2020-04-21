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Шахтеры собираются в Киев на протест, - профсоюз

Новости » Энергетика     21.04.2020 - 17:08
Шахтеры собираются в Киев на протест, - профсоюз
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Профсоюзы подчеркивают, что системный кризис в энергетике был обусловлен рядом непродуманных решений власти

После окончания карантина горняки и работники обогатительных фабрик готовы ехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт. Об этом сообщается на странице Конфедерации свободных профсоюзов в Facebook, передает РБК-Украина.

В частности, отмечается, что в Киев намерены приехать протестовать шахтеры и работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполье, Червонограда, Покровская, Первомайская, Павлограда, Донецка, Волыни, Донетчины.

Профсоюзы подчеркивают, что системный кризис в энергетике был обусловлен рядом непродуманных решений власти, и он негативно повлиял на угольную отрасль, развитие которой парализовано.

"Фактически кризис в угольной отрасли уже наступила - не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь" - страна теряет 95% общего угледобычи", - отмечается в сообщении.

Профсоюзы предостерегли: промедление с решением проблемных вопросов влечет увеличение количества непродуктивных дотаций, ведь около 65 городов полностью зависимы от угольной промышленности угледобывающих предприятий или тепловой генерации, а также предупредили о вероятности социального взрыва.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК временно останавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий об'единения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетической и угледобывающей отрасли вызвали действия главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс

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