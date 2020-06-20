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Шахтеры просят президента спасти угольную отрасль и уволить Геруса, - Волынец

Новости » Общество     20.06.2020 - 13:18
Шахтеры просят президента спасти угольную отрасль и уволить Геруса, - Волынец
Фото: Михаил Волынец (facebook.com)

В частности, шахтеры призывают пересмотреть финансирование отрасли и погасить задолженность

Шахтеры просят президента спасти угледобывающую отрасль и уволить главу энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого довели ее до кризиса.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.

В частности, шахтеры призывают пересмотреть финансирование отрасли и погасить задолженность перед ними по выплате зарплат, а также разработать программу действий по выходу угледобывающей отрасли из кризиса.

Кроме того, они требуют уволить с должности председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, действия которого привели к критической ситуации в отрасли. И запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Республики Беларусь и РФ, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса".

"Уволить председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса из-за негативной динамики показателей угледобывающей отрасли, а также в результате искусственного углубления кризиса и отсутствия плана по ее преодолению", - процитировал обращение шахтеров Волынец.

Напомним, ранее Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Михаил Волынецшахтеры
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