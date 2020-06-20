Шахтарі просять президента врятувати вугільну галузь та звільнити Геруса, - Волинець

Фото: Михайло Волинець (facebook.com)

Зокрема, шахтарі закликають переглянути фінансування галузі та погасити заборгованість

Шахтарі просять президента врятувати вугледобувну галузь та звільнити голову енергетичного комітету Верховної ради Андрія Геруса, дії якого довели її до кризи.

Про це повідомив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

Депутат повідомив, що за дорученням шахтарських колективів направив звернення до президента України та голови Верховної Ради щодо необхідних заходів для вирішення проблем, пов’язаних із розвитком вуглевидобувної галузі.

Зокрема, шахтарі закликають переглянути фінансування галузі та погасити заборгованість перед ними по виплаті зарплат, а також розробити програму дій по виходу вугледобувної галузі з кризи.

Окрім того, вони вимагають звільнити з посади голову енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, дії якого призвели до критичної ситуації у вугледобуванні. Та заборонити на законодавчому рівні імпорт електроенергії з Республіки Білорусь та РФ, який був відновлений завдяки "поправці Геруса".

"Звільнити від виконання своїх обов’язків голову профільного комітету Верховної Ради України А.М. Геруса через негативну динаміку показників вугледобувної галузі, а також внаслідок штучного поглиблення кризи та відсутності плану щодо її подолання", - процитував звернення шахтарів Волинець.

Нагадаємо, раніше Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

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Автор: РБК-Україна