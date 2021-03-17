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Шахтеры в Киеве потребовали погасить долги компании Коломойского

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 18:22
Шахтеры в Киеве потребовали погасить долги компании Коломойского Фото: шахтеры (из открытых источнимков)
Автор: РБК-Украина

У ПАТ "Центрэнерго" отсутствуют долги перед госшахтами, при этом задолженность была сгенерирована аффилированной с компанией Игоря Коломойского "Укрвуглезбагачення груп", которая ранее поставляла уголь с госшахт на "Центрэнерго".

Об отсутствии долгов перед госшахтами сообщили на "Центрэнерго".

Отмечается, что “Центрэнерго” после смены менеджмента в феврале 2021 перешла на прямые поставки угля с госшахт без участия посредников и с 30-дневной отсрочкой платежа.

С начала марта “Центрэнерго” заплатила госшахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности. На “Центрэнерго” ознакомили бастующих шахтеров с документами, в соответствии с которыми происходят отгрузки и оплаты.

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на ПАО "Центрэнерго" по прямым договорам. Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укрвуглезбагачення груп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля из частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность", - добавили в компании.

На "Центрэнерго" отмечают, что ситуация с долгом "Укрвуглезбагачення груп" перед госшахтами находится вне сферы компетенции “Центрэнерго”, в ситуацию необходимо вмешаться Министерству энергетики и правоохранительным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что близкая к Коломойскому компания “Юнайтед Энерджи” задолжала “Центрэнерго” около 725 млн грн за поставляемую электроэнергию, из-за чего новый менеджмент компании принял решение об остановке поставок указанной компании.

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