Шахтеры в Киеве потребовали погасить долги компании Коломойского

У ПАТ "Центрэнерго" отсутствуют долги перед госшахтами, при этом задолженность была сгенерирована аффилированной с компанией Игоря Коломойского "Укрвуглезбагачення груп", которая ранее поставляла уголь с госшахт на "Центрэнерго".

Об отсутствии долгов перед госшахтами сообщили на "Центрэнерго".

Отмечается, что “Центрэнерго” после смены менеджмента в феврале 2021 перешла на прямые поставки угля с госшахт без участия посредников и с 30-дневной отсрочкой платежа.

С начала марта “Центрэнерго” заплатила госшахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности. На “Центрэнерго” ознакомили бастующих шахтеров с документами, в соответствии с которыми происходят отгрузки и оплаты.

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на ПАО "Центрэнерго" по прямым договорам. Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укрвуглезбагачення груп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля из частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность", - добавили в компании.

На "Центрэнерго" отмечают, что ситуация с долгом "Укрвуглезбагачення груп" перед госшахтами находится вне сферы компетенции “Центрэнерго”, в ситуацию необходимо вмешаться Министерству энергетики и правоохранительным органам.