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Шахтарі в Києві вимагали погасити борги компанії Коломойського

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 18:22
Шахтарі в Києві вимагали погасити борги компанії Коломойського Фото: шахтарі (з відкритих источнимков)
Автор: РБК-Україна

У ПАТ "Центренерго" відсутні борги перед держшахтами, при цьому заборгованість була сгенерирована афілійованою з компанією Ігоря Коломойського "Укрвуглезбагачення груп", яка раніше постачала вугілля з держшахт на "Центренерго".

Про відсутність боргів перед держшахтами повідомили на "Центренерго".

Наголошується, що "Центренерго" після зміни менеджменту в лютому 2021 перейшла на прямі поставки вугілля з держшахт без участі посередників і з 30-денний відстрочкою платежу.

З початку березня "Центренерго" заплатила держшахтам 75 млн грн для забезпечення операційної діяльності. На "Центренерго" ознайомили страйкуючих шахтарів з документами, згідно з якими відбуваються відвантаження і оплати.

"На початку року державні шахти не відвантажували вугілля на ПАТ "Центренерго" за прямими договорами. Замість цього вугілля постачався через ТОВ "Укрвуглезбагачення груп", незважаючи на дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє поставки вугілля з приватних посередників без передоплати. Саме зазначена компанія не розрахувалася з державними вугільними шахтами, в результаті чого виникла заборгованість", - додали в компанії.

На "Центренерго" відзначають, що ситуація з боргом "Укрвуглезбагачення груп" перед держшахтами знаходиться поза сферою компетенції "Центренерго", в ситуацію має втрутитися Міністерству енергетики та правоохоронним органам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близька до Коломойському компанія "Юнайтед Енерджі" заборгувала "Центренерго" близько 725 млн грн за поставлену електроенергію, через що новий менеджмент компанії прийняв рішення про зупинку поставок зазначеної компанії.

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