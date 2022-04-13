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Шахтеры ДТЭК стали донорами крови для защитников Украины

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Среда 13 апреля 2022 08:21
Шахтеры ДТЭК стали донорами крови для защитников Украины Фото: шахтеры ДТЭК стали донорами крови для защитников Украины (flickr)
Автор: Илона Свиридова

Шахтеры Западного Донбасса организовали регулярную сдачу крови для нужд медицинских учреждений Днепропетровской области, которые спасают жизни защитников Украины и пострадавших от войны жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.

"С начала марта коллеги-шахтеры помогают формировать банк крови для больниц Павлограда и Днепра. За последние полтора месяца своей кровью поделились почти 200 сотрудников с предприятий "ДТЭК Энерго" в Западном Донбассе. Некоторые из них впервые отважились на такой шаг, потому что все понимают насколько эта помощь необходима для восстановления от ранений, травм или болезней гражданским и военным", - сообщил Салеев.

Сейчас медики обращаются к шахтерам с просьбой сдать кровь конкретной группы с определенным резус-фактором и предприятия помогают собрать всех готовых помочь.

"В марте - апреле к нам медики обращались с такими просьбами уже трижды. И мы помогли. Гордимся нашими коллегами", - сообщил гендиректор компании.

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