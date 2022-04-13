Шахтарі ДТЕК стали донорами крові для захисників України

Шахтарі Західного Донбасу організували регулярну здачу крові для потреб медичних закладів Дніпропетровської області, які рятують життя захисників України та постраждалих від війни мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва у Facebook .

"З початку березня колеги-шахтарі допомагають формувати банк крові для лікарень Павлограду та Дніпра. За останні півтори місяці своєю кров’ю поділилися майже 200 співробітників з підприємств "ДТЕК Енерго" у Західному Донбасі. Дехто з них вперше наважився на такий крок, бо усі розуміють наскільки ця допомога необхідна для відновлення від поранень, травм чи хвороб цивільним та військовим", - повідомив Салєєв.

Наразі медики звертаються до шахтарів з проханням здати кров конкретної групи з певним резус-фактором і підприємства допомагають зібрати усіх готових допомогти.

"У березні - квітні до нас медики зверталися з такими проханнями вже тричі. І ми допомогли. Пишаємося нашими колегами", - повідомив гендиректор компанії.