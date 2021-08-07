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"Шахтер" впервые проиграл под руководством нового тренера

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 июля в 3-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги "Александрия" обыграла "Шахтер" со счетом 2:1. Это первое поражение горняков при Де Дзерби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Проблемы у дончан начались сразу же - на шестой минуте Третьяков успешно замкнул прострел Цурикова, но "Шахтер" отыгрался в похожей манере - Корниенко отличился с передачи Додо.

Однако в середине первого тайма "Александрия" вновь вышла вперед после гола Ковальца с разворота из пределов штрафной.

Во второй половине встречи "Александрия" играла от обороны, тогда как горняки никак не могли реализовать свое преимущество. В итоге счет не изменился, поэтому дончане потерпели первое поражение при Де Дзерби.

Стоит отметить, что "Шахтер" при Роберто Де Дзерби одержал три победы подряд, в том числе и в Лиге чемпионов.

Сегодня в лиге УПЛ также состоялся матч между командами "Мариуполь" и "Днепр-1". Последняя одержала победу в поединке со счетом 2: 1.

В еще одном матче этой субботы "Рух" одержал первую победу под руководством Леонида Кучука, обыграв "Верес". Игра закончилась со счетом 2: 1.

Напомним, в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между клубами "Металлист 1925" и "Черноморец" для последних поражение вышло третьим подряд.

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