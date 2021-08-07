"Шахтер" впервые проиграл под руководством нового тренера

Проблемы у дончан начались сразу же - на шестой минуте Третьяков успешно замкнул прострел Цурикова, но "Шахтер" отыгрался в похожей манере - Корниенко отличился с передачи Додо.

Однако в середине первого тайма "Александрия" вновь вышла вперед после гола Ковальца с разворота из пределов штрафной.

Во второй половине встречи "Александрия" играла от обороны, тогда как горняки никак не могли реализовать свое преимущество. В итоге счет не изменился, поэтому дончане потерпели первое поражение при Де Дзерби.

Стоит отметить, что "Шахтер" при Роберто Де Дзерби одержал три победы подряд, в том числе и в Лиге чемпионов.

Сегодня в лиге УПЛ также состоялся матч между командами "Мариуполь" и "Днепр-1". Последняя одержала победу в поединке со счетом 2: 1.

В еще одном матче этой субботы "Рух" одержал первую победу под руководством Леонида Кучука, обыграв "Верес". Игра закончилась со счетом 2: 1.