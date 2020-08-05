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Шахтер - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы

Киев, Среда 05 августа 2020 15:25
Шахтер - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы
Фото: "Шахтер" - "Вольфсбург" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Где и когда начнется решающая игра за выход в четвертьфинал

"Шахтер" и "Вольфсбург" сойдутся в борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Букмекеры считают, что у "горняков" больше шансов на победу.

5 августа 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоится в среду, 5 августа, при пустых трибунах столичного стадиона НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

В прямой трансляции игру можно смотреть на телеканале "Футбол 1". Перед матчем и после нее в эфире программы "Шлях до Кельна" эксперты обсудят все аспекты поединка.

Первая встреча, которая состоялась почти пять месяцев назад - 12 марта, закончилась победой украинской команды со счетом 2:1. Результат выездной игры является достаточно комфортным преимуществом перед ответным матчем в Украине.

"Горнякам", чтобы пройти в четвертьфинал, хватит минимальной победы или ничьей, тогда как "волкам" нужно забивать минимум дважды и не пропустить в свои ворота.

Напомним, игра "Шахтера" и "Вольфсбурга", как и остальные первые матчи еврокубков, которые возобновляются на этой неделе, начнется с минуты молчания в память о жертвах пандемии.

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