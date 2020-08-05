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Шахтар - Вольфсбург: де дивитися матч Ліги Європи

Київ, Середа 05 серпня 2020 15:25
Шахтар - Вольфсбург: де дивитися матч Ліги Європи
Фото: "Шахтар" - "Вольфсбург" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Де і коли почнеться вирішальна гра за вихід у чвертьфінал

"Шахтар" і "Вольфсбург" зійдуться у боротьбі за вихід у чвертьфінал Ліги Європи. Букмекери вважають, що у "гірників" більше шансів на перемогу.

5 серпня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у середу, 5 серпня, в Києві за порожніх трибун столичного стадіону НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:55 за київським часом.

У прямій трансляції гру можна дивитися на телеканалі "Футбол 1". Перед матчем і після неї в ефірі програми "Шлях до Кельна" експерти обговорять всі аспекти поєдинку.

Перша зустріч, яка відбулася майже п'ять місяців тому - 12 березня, закінчилася перемогою української команди з рахунком 2:1. Результат виїзної гри є досить комфортною перевагою перед матчем-відповіддю в Україні.

"Гірникам", щоб пройти у чвертьфінал, вистачить мінімальної перемоги або нічиєї, тоді як "вовкам" потрібно забивати мінімум двічі і не пропустити в свої ворота.

Нагадаємо, гра "Шахтаря" і "Вольфсбурга", як і решта перших матчів єврокубків, які поновлюються цього тижня, розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про жертв пандемії.

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