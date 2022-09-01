"Шахтер" вернул в Украину экс-звезду УПЛ

Воспитанник львовских "Карпат" вернулся в Премьер-лигу. Он не смог закрепиться в чемпионатах Испании, Шотландии и Бельгии.

Швед заключил с "горняками" контракт на 5 лет. Бельгийский "Мехелен" получил за него ориентировочно 1 млн евро. За "Шахтер" фланговый нападающий будет выступать под 9-м номером.

Именно под руководством нынешнего главного тренера дончан Игора Йовичевича Швед дебютировал на профессиональном уровне. В сезоне 2014/15 он провел первые поединки в составе "Карпат". Всего в составе "бело-зеленых" сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

Этим летом "Шахтер" вернул из Европы уже четвертого украинца. Ранее ряды "горняков" пополнили защитник Михайличенко ("Андерлехт"), а также вингеры Петряк ("Фехервар") и Зубков ("Ференцварош").