UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" вернул в Украину экс-звезду УПЛ

Фото: Марьян Швед оказался в "Шахтере" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" продолжил украинский вектор усиления команды. Отечественный гранд вернул на родину из Европы нападающего Марьяна Шведа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Воспитанник львовских "Карпат" вернулся в Премьер-лигу. Он не смог закрепиться в чемпионатах Испании, Шотландии и Бельгии.

Швед заключил с "горняками" контракт на 5 лет. Бельгийский "Мехелен" получил за него ориентировочно 1 млн евро. За "Шахтер" фланговый нападающий будет выступать под 9-м номером.

Именно под руководством нынешнего главного тренера дончан Игора Йовичевича Швед дебютировал на профессиональном уровне. В сезоне 2014/15 он провел первые поединки в составе "Карпат". Всего в составе "бело-зеленых" сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

Этим летом "Шахтер" вернул из Европы уже четвертого украинца. Ранее ряды "горняков" пополнили защитник Михайличенко ("Андерлехт"), а также вингеры Петряк ("Фехервар") и Зубков ("Ференцварош").

К слову, накануне "Динамо" оформило переход Кабаева из луганской "Зари".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерЧемпионат УкраиныУПЛ