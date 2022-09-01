RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" повернув до України екс-зірку УПЛ

Фото: Мар'ян Швед опинився в "Шахтарі" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" продовжив український вектор підсилення команди. Вітчизняний гранд повернув на батьківщину з Європи нападника Мар'яна Шведа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець львівських "Карпат" повернувся до Прем'єр-ліги. Він не зміг закріпитися в чемпіонатах Іспанії, Шотландії та Бельгії.

Швед уклав із "гірниками" контракт на 5 років. Бельгійський "Мехелен" отримав за нього орієнтовно 1 млн євро. За "Шахтар" фланговий нападник виступатиме під 9-м номером.

Саме під керівництвом нинішнього головного тренера донеччан Ігора Йовічевіча Швед дебютував на професіональному рівні. У сезоні 2014/15 він провів перші поєдинки в складі "Карпат". Усього в складі "біло-зелених" зіграв 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

Цього літа "Шахтар" повернув із Європи вже четвертого українця. Раніше лави "гірників" поповнили оборонець Михайліченко ("Андерлехт") та вінгери Петряк ("Фехервар") і Зубков ("Ференцварош").

До слова, напередодні "Динамо" оформило перехід Кабаєва з луганської "Зорі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарЧемпионат УкраиныУПЛ