"Шахтар" повернув до України екс-зірку УПЛ

Вихованець львівських "Карпат" повернувся до Прем'єр-ліги. Він не зміг закріпитися в чемпіонатах Іспанії, Шотландії та Бельгії.

Швед уклав із "гірниками" контракт на 5 років. Бельгійський "Мехелен" отримав за нього орієнтовно 1 млн євро. За "Шахтар" фланговий нападник виступатиме під 9-м номером.

Саме під керівництвом нинішнього головного тренера донеччан Ігора Йовічевіча Швед дебютував на професіональному рівні. У сезоні 2014/15 він провів перші поєдинки в складі "Карпат". Усього в складі "біло-зелених" зіграв 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

Цього літа "Шахтар" повернув із Європи вже четвертого українця. Раніше лави "гірників" поповнили оборонець Михайліченко ("Андерлехт") та вінгери Петряк ("Фехервар") і Зубков ("Ференцварош").