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"Шахтер" узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

Автор: РБК-Украина

Донецкий "Шахтер" узнал соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022. На этой стадии "горняки" сыграют против бельгийского "Генка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию жеребьевки.

Материал подготовлен при поддержке БК Favbet.

Сообщается, что "Шахтер" сыграет первый матч против второй команды бельгийского чемпионата (по итогам сезона 2020/2021) на выезде 3 или 4 августа, ответный - 10 августа в Украине.

Кроме того, на этой стадии будут сыграны следующие поединки:

  • "Монако" - "Рапид" (Вена, Австрия) / "Спарта" (Прага, Чехия)
  • "Спартак" (Москва, Россия) - "Бенфика" (Португалия)
  • "ПСВ" (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция) - "Селтик" (Шотландия) / "Митдъюлланд" (Дания)

Стала известна и сетка в третьем раунде для представителей Пути чемпионов. В нем примут участие победители второго отборочного этапа:

  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Омония" (Кипр) - "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония)
  • "Линкольн" (Гибралтар) / "ЧФР" (Румыния) - "Слован" (Братислава, Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария)
  • "Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия) - "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдова)
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция) / "ХИК" (Финляндия)
  • "Славия" (Чехия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Жальгирис" (Литва)
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