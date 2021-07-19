"Шахтер" узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

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Сообщается, что "Шахтер" сыграет первый матч против второй команды бельгийского чемпионата (по итогам сезона 2020/2021) на выезде 3 или 4 августа, ответный - 10 августа в Украине.

Кроме того, на этой стадии будут сыграны следующие поединки:

"Монако" - "Рапид" (Вена, Австрия) / "Спарта" (Прага, Чехия)

"Спартак" (Москва, Россия) - "Бенфика" (Португалия)

"ПСВ" (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция) - "Селтик" (Шотландия) / "Митдъюлланд" (Дания)

Стала известна и сетка в третьем раунде для представителей Пути чемпионов. В нем примут участие победители второго отборочного этапа: