"Шахтар" дізнався суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

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Повідомляється, що "Шахтар" зіграє перший матч проти другої команди бельгійського чемпіонату (за підсумками сезону 2020/2021) на виїзді 3 або 4 серпня, матч у відповідь -10 серпня в Україні.

Крім того, на цій стадії будуть зіграні наступні поєдинки:

"Монако" - "Рапід" (Відень, Австрія) / "Спарта" (Прага, Чехія)

"Спартак "(Москва, Росія) - "Бенфіка" (Португалія)

"ПСВ" (Нідерланди) / "Галатасарай" (Туреччина) - "Селтік" (Шотландія) / "Мітд'юлланд" (Данія)

Стала відома і сітка в третьому раунді для представників Шляху чемпіонів. У ньому візьмуть участь переможці другого відбіркового етапу: