"Шахтер" на сборах одолел казахский клуб "Астана"

"Шахтер" – "Астана" – 3:0

Голы: Мудрик (2), Тете (89), Нерес (90)

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46), Тобиас, Витао, Матвиенко, Додо, Степаненко (к) (Бондаренко, 83), Майкон, Тете, Судаков (Нерес, 46), Мудрик, Мораес (Педриньо, 71)

"Шахтер" начал матч с забитого гола. Уже на 2-й минуте Анатолий Трубин выполнил длинную передачу, после которой Михаил Мудрик вышел на свидание с вратарем и открыл счет.

Марин Томасов после удара со штрафного мог сравнять счет, однако Анатолий Трубин спас свою команду. У "Шахтера" имели шансы забить гол Тарас Степаненко и Тете, но украинец не попал в ворота, а удар бразильца отразил голкипер.

У казахов мог забивать Томасов, но он снова не смог переиграть Трубина. Перед перерывом Додо имел возможность удвоить счет, однако мяч после его удара попал в перекладину. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "горняков".

В начале второго тайма команды обменялись моментами Брайана и Мораеса, но счет не изменился. "Шахтер" пытался забить дальними ударами, однако ударам Тете и Николая Матвиенко не хватало точности.

На 89-й минуте Тете получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол, удвоив счет.

Третий гол "горняков" забил Давид Нерес, получивший длинную передачу от Майкона и обыгравший голкипера.