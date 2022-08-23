"Шахтер" не смог дожать "Металлист 1925" в стартовом туре УПЛ

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Шахтер" – "Металлист 1925" – 0:0

Вдохновившись обращением президента Зеленского и поднятием исторического сине-желтого флага с Олимпиады-1976, команды долго не запрягали и уже в дебюте обменялись моментами. На удар "горняка" Судакова в руки киперу харьковчане организовали выпад Русина с сэйвом Трубина.

Впоследствии история повторилась. Сначала Мудрик с левого угла штрафной ударом низом проверил бдительность Мозиля. В ответ тот же Русин отважился пробить с линии штрафной зоны, но Трубин перевел мяч на угловой.

А самый реальный момент забить "Шахтер" упустил перед перерывом. Это Мудрик классно навесил со штрафного на правом фланге, Кривцов выиграл второй этаж и направил головой мяч в дальний угол, но тот чудом разминулся с девяткой.

Со старта второй половины "горняки" пресекли все попытки гостей сыграть на встречных курсах. "Шахтер" буквально зажал харьковчан на собственной половине, постоянно загружая штрафную "Металлиста 1925" кроссами с обоих флангов и атаками по центру.

Но отважная игра харьковчан в обороне свела к минимуму количество действительно опасных возможностей "Шахтера". Разве что Судаков ударом после паса Мудрика попал в сетку с внешней стороны, а Степаненко с линии штрафной пробил рядом со штангой.

На 75-й минуте едва не оформил гол-красавец Мудрик. Молодой вингер "горняков" сместился с левого фланга к центру и метров с 22-х нанес мощный выстрел, однако за "Металлист 1925" сыграла перекладина. Гости могли сразу же наказать "Шахтер" за расточительность, но Курило пробил головой мимо ворот после стандарта.

Финальный штурм как таковой "горнякам" не удался. Был полувозможность у Очеретько, но мог забивать и харьковчанин Дудик. В конце концов, голов телезрители так и не увидели.