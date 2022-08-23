"Шахтар" не зміг дотиснути "Металіст 1925" в стартовому турі УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Шахтар" – "Металіст 1925" – 0:0

Надихнувшись зверненням президента Зеленського та підняттям історичного синьо-жовтого прапора з Олімпіади-1976, команди довго не запрягали і вже в дебюті обмінялися моментами. На удар "гірника" Судакова в руки кіперу харків'яни організували випад Русина зі сейвом Трубіна.

Згодом історія повторилася. Спершу Мудрик із лівого кута штрафного майданчика низовим ударом перевірив пильність Мозіля. У відповідь той же Русин наважився пробити з лінії карної зони, та Трубін перевів м'яч на кутовий.

А найреальніший момент забити "Шахтар" змарнував перед перервою. Це Мудрик класно навісив зі штрафного на правому фланзі, Кривцов виграв другий поверх і спрямував головою м'яч у дальній кут, але той дивом розминувся з дев'яткою.

Зі старту другої половини "гірники" припинили всі спроби гостей зіграти на зустрічних курсах. "Шахтар" буквально затиснув харків'ян на власній половині, постійно завантажуючи штрафний майданчик "Металіста 1925" кросами з обох флангів і атаками по центру.

Та відважна гра харків'ян в обороні звела до мінімуму кількість справді небезпечних нагод "Шахтаря". Хіба що Судаков ударом після пасу Мудрика влучив у сітку зі зовнішнього боку, а Степаненко з лінії штрафного пробив поруч зі стійкою.

На 75-й хвилині ледь не оформив гол-красень Мудрик. Молодий вінгер "гірників" змістився з лівого флангу до центру й метрів із 22-х завдав потужного пострілу, проте за "Металіст 1925" зіграла поперечина. Гості могли відразу ж покарати "Шахтар" за марнотратність, та Курило пробив головою повз ворота після стандарту.

Фінальний штурм як такий "гірникам" не вдався. Була напівнагода в Очеретька, та міг забивати і харків'янин Дудік. Зрештою, голів телеглядачі так і не побачили.