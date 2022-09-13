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"Шахтер" – "Селтик": где смотреть матч Лиги чемпионов

Фото: "Шахтер" начал групповой этап с победы в Лейпциге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Селтик" состоится 14 сентября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия там начнется в 18:50.

В воскресенье вечером делегация "Шахтера" прилетела в Варшаву из Жешува. "Горняки" будут готовиться к поединку с "Селтиком" на тренировочной базе местной "Легии". Наставник дончан Игор Йовичевич взял в Польшу 27 исполнителей.

Накануне ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Шахтера" и "Селтика". Незначительное преимущество специалисты отдают команде из Глазго. Зато победа "горняков" вероятнее ничьей.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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