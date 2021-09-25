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"Шахтер" разгромил "Верес" и на время сравнялся с "Динамо"

Автор: Игорь Литвиненко

"Шахтер" разгромил "Верес" во время девятого тура украинской Премьер-лиги. Донецкие игроки обыграли ровенских футболистов со счетом 4:1.

Подробнее о матче читайте в материале РБК-Украина.

Матч выглядел достаточно равным до середины второго тайма. В первой половине опасных моментов было даже больше у "Вереса". Однако "Шахтер" проявил себя лучше в завершении атак - итоговый разгром даже немного не по логике игры.

Горняки забили первыми благодаря автоголу Мирошника на 22-й минуте. Но уже через восемь минут "Верес" счет сравнял - гол на счету Геннадия Пасича.

Во второй половине игры дончане таки дожали соперника, забив еще трижды. На этот раз отметились Тете, Марлос и Траоре.

Победа позволила "Шахтеру" сравняться по количеству набранных очков с кевским "Динамо". Теперь у обоих клубов - по 22 балла.

Также напомним, что вечером киевляне сыграют со львовским "Рухом". Начало встречи ожидается в 19:30

Напомним, что ранее "Шахтер" разгромил мариупольцев со счетом 5:0.

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