"Шахтар" розгромив "Верес" і на час зрівнявся з "Динамо"

Матч виглядав досить рівним до середини другого тайму. У першій половині небезпечних моментів було навіть більше у "Вереса". Проте "Шахтар" проявив себе краще в завершенні атак - підсумковий розгром навіть трохи не за логікою гри.

Гірники забили першими завдяки автоголу Мірошника на 22-й хвилині. Але вже через вісім хвилин "Верес" рахунок зрівняв - гол на рахунку Геннадія Пасіча.

У другій половині гри донеччани таки дотиснули суперника, забивши ще тричі. Цього разу відзначилися Тете, Марлос та Траоре.

Перемога дозволила "Шахтарю" зрівнятися за кількістю набраних очок з київським "Динамо". Тепер у обох клубів - по 22 бали.

Також нагадаємо, що ввечері кияни зіграють зі львівським "Рухом". Початок зустрічі очікується о 19:30