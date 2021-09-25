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"Шахтар" розгромив "Верес" і на час зрівнявся з "Динамо"

Автор: Ігор Литвиненко

"Шахтар" розгромив "Верес" під час дев'ятого туру української Прем'єр-Ліги. Донецькі гравці обіграли рівненських футболістів з рахунком 4:1.

Детальніше про матч читайте в матеріалі РБК-Україна.

Матч виглядав досить рівним до середини другого тайму. У першій половині небезпечних моментів було навіть більше у "Вереса". Проте "Шахтар" проявив себе краще в завершенні атак - підсумковий розгром навіть трохи не за логікою гри.

Гірники забили першими завдяки автоголу Мірошника на 22-й хвилині. Але вже через вісім хвилин "Верес" рахунок зрівняв - гол на рахунку Геннадія Пасіча.

У другій половині гри донеччани таки дотиснули суперника, забивши ще тричі. Цього разу відзначилися Тете, Марлос та Траоре.

Перемога дозволила "Шахтарю" зрівнятися за кількістю набраних очок з київським "Динамо". Тепер у обох клубів - по 22 бали.

Також нагадаємо, що ввечері кияни зіграють зі львівським "Рухом". Початок зустрічі очікується о 19:30

Нагадаємо, що раніше "Шахтар" розгромив маріупольців з рахунком 5:0.

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ВересШахтарФутбол