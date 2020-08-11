"Шахтер" разгромил "Базель" и в третий раз вышел в полуфинал Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 в стадии 1/4 финала Лиги Европы, которая в сезоне 2019/20 состоит из одной игры. Команды сыграли в немецком Гельзенкирхене на нейтральном поле "Арены АуфШальке" при пустых трибунах.

Все хорошо складывалось для "горняков" сразу в первом тайме. Мораес забил быстрый гол уже на второй минуте игры. Затем мяч на свой счет записал Тайсон, пробив с рикошетом на 22 минуте.

Уже во второй половине игры все тот же Тайсон заработал пенальти, который на 75 минуте реализовал Алан Патрик. В концовке матча команды обменялись голами. Додо забил на 88 минуте, Ван Волфсвинкел отыграл один мяч уже в компенсированное время.

Следующий поединок дончане сыграют в понедельник, 17 августа, против "Интера", который вышел в полуфинал европейского турнира впервые с 2010 года, когда команда выиграла Лигу чемпионов.

Для "Шахтера" это будет третий в истории клуба полуфинал Лиги Европы.

Напомним, выход в четвертьфинал турнира позволил "горнякам" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.