"Шахтар" розгромив "Базель" і втретє вийшов до півфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" впевнено переміг швейцарський "Базель" з рахунком 4:1 на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи, яка у сезоні 2019/20 складається з однієї гри. Команди зіграли у німецькому Гельзенкірхені на нейтральному полі "Арени АуфШальке" за порожніх трибун.

Все добре складалось для "гірників" відразу у першому таймі. Мораес забив швидкий гол вже на другій хвилині гри. Потім м'яч на свій рахунок записав Тайсон, пробивши з рикошетом на 22 хвилині.

Уже в другій половині гри все той же Тайсон заробив пенальті, який на 75 хвилині реалізував Алан Патрік. У кінцівці матчу команди обмінялися голами. Додо забив на 88 хвилині, Ван Вольфсвінкель відіграв один м'яч вже у компенсований час.

Наступний поєдинок донеччани зіграють у понеділок, 17 серпня, проти "Інтера", який вийшов у півфінал європейського турніру вперше з 2010 року, коли команда виграла Лігу чемпіонів.

Для "Шахтаря" це буде третій в історії клубу півфінал Ліги Європи.

Нагадаємо, вихід у чвертьфінал турніру дозволив "гірникам" піднятися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.