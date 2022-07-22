"Шахтер" расписал голевую ничью с "Фортуной" на тренировочном сборе

Контрольный поединок

"Фортуна" – "Шахтер" – 3:3

Голы: Нослин, 11, 69, Сеунтьенс, 14 – Сикан, 36, Степаненко, 45, Очеретько, 65

"Горняки" в экспериментальном составе пропустили дважды в стартовые 15 минут. Сначала Нослин классно замкнул прострел с правого фланга. А затем Сеунтьенс со штрафного метров с 25-ти уложил мяч в девятку ворот Трубина.

Тем не менее, постепенно "Шахтер" обрел уверенность, выровнял игру и перешел в контрнаступление. На 36-й минуте Сикан после отбора партнера на фланге точно пробил с линии вратарской. Перед перерывом же Степаненко вовремя оказался на добивании после стандарта – 2:2!

Полное изменение состава на второй тайм лишь добавило "горнякам" преимущества. Подопечные Игора Йовичевича взяли игру под контроль и вскоре повели. Это Очеретько принял передачу от партнера, накрутил двух защитников и искусно пробил в дальний угол.

Правда, удержать свое преимущество надолго "Шахтер" не смог. Через пять минут счет снова был равный – Нослин точным выстрелом завершил быструю контратаку "Фортуны" после опрометчивой потери мяча в центре поля.

До финального свистка возможность забить имели обе команды. Однако счет не изменился. Итак, Йовичевич во главе "Шахтера" начал с ничьей, что на фоне кадровых экспериментов вполне похоже на успех.

Состав "Шахтера" (1-й тайм): Трубин, Конопля, Бондарь, Удод, Корниенко, Степаненко, Джурасек, Крыськив, Тотовицкий, Вакула, Сикан

2-й тайм: Пятов, Топалов, Мудрик, Кулаков, Чех, Кащук, Кирюханцев, Судаков, Очеретько, Савченко, Козик