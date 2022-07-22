"Шахтар" розписав гольову нічию з "Фортуною" на тренувальних зборах

Контрольний поєдинок

"Фортуна" – "Шахтар" – 3:3

Голи: Нослін, 11, 69, Сеунтьєнс, 14 – Сікан, 36, Степаненко, 45, Очеретько, 65

"Гірники" в експериментальному складі пропустили двічі в стартові 15 хвилин. Спершу Нослін класно замкнув простріл із правого флангу. А згодом Сеунтьєнс зі штрафного метрів із 25-ти поклав м'яч у дев'ятку воріт Трубіна.

Тим не менше, поступово "Шахтар" відшукав впевненість, вирівняв гру та перейшов у контрнаступ. На 36-й хвилині Сікан після відбору партнера на фланзі влучно пробив із лінії воротарського. Перед перервою ж Степаненко вчасно опинився на добиванні після стандарту – 2:2!

Повна зміна складу на другий тайм лише додала "гірникам" переваги. Підопічні Ігора Йовічевіча взяли гру під контроль і невдовзі повели. Це Очеретько прийняв передачу від партнера, накрутив двох оборонців і майстерно пробив у дальній кут.

Щоправда, втримати свою перевагу надовго "Шахтар" не зумів. За якихось п'ять хвилин рахунок знову був рівний – Нослін точним пострілом завершив швидку контратаку "Фортуни" після необачної втрати м'яча в центрі поля.

До фінального свистка нагоди забити мали обидві команди. Проте, рахунок не змінився. Отже, Йовічевіч на чолі "Шахтаря" розпочав із нічиєї, що на фоні кадрових експериментів цілком схоже на успіх.

Склад "Шахтаря" (1-й тайм): Трубін, Конопля, Бондар, Удод, Корнієнко, Степаненко, Джурасек, Криськів, Тотовицький, Вакула, Сікан

2-й тайм: Пятов, Топалов, Мудрик, Кулаков, Чех, Кащук, Кирюханцев, Судаков, Очеретько, Савченко, Козік