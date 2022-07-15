"Шахтер" проведет спарринг с середняком Эредивизи
Ситтардская "Фортуна" анонсировала проведение контрольного поединка с донецким "Шахтером" в рамках подготовки обеих команд к грядущему сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Нидерландский клуб проведет небольшой тренировочный сбор в Зеландии. Он будет финишировать спаррингом с украинским грандом 18 июля.
Представители "Фортуны" и "Шахтера" договорились о двух матчах. Первый начнется в 16.00 по местному времени, второй – в 18.30. Во втором противостоянии составы обеих команд должны быть максимально приближены к боевым.
Билеты на поединки будут продавать онлайн за 11 евро. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность для поддержки украинских беженцев в Нидерландах. Ранее дончане договорились о спаррингах с "Аяксом" и "Утрехтом".
Накануне "Шахтер" начал подготовку к новому сезону в Роттердаме. Первой команде "горняков" представили тренерский штаб во главе с Игорем Йовичевичем. Под руководством хорвата 27 украинцев провели две тренировки.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
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