"Шахтер" проведет игры с командами Франции, Италии, Турции для сбора средств детям

По его словам игры пройдут в Стамбуле. 13 апреля Шахтер встретится с местным "Бешикташем", а уже 19 апреля состоятся игры с турецким "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ, и итальянским "Лацио".

"Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину - для помощи украинцам, детям. Сейчас это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "наступит время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим полностью согласен и также убежден, что так будет", - резюмировал Срна.