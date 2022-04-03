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"Шахтер" проведет игры с командами Франции, Италии, Турции для сбора средств детям

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Воскресенье 03 апреля 2022 20:03
"Шахтер" проведет игры с командами Франции, Италии, Турции для сбора средств детям Фото: "Шахтер" проведет игры с командами Франции, Италии, Турции для сбора средств детям (пресс-службу клуба)
Автор: Илона Свиридова

Начиная с 13 апреля ФК "Шахтер" проведет ряд товарищеских благотворительных игр. Все средства направят на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по футболу украинской команды Дарио Срна в эфире "Украина24".

По его словам игры пройдут в Стамбуле. 13 апреля Шахтер встретится с местным "Бешикташем", а уже 19 апреля состоятся игры с турецким "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ, и итальянским "Лацио".

"Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину - для помощи украинцам, детям. Сейчас это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "наступит время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим полностью согласен и также убежден, что так будет", - резюмировал Срна.

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