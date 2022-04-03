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"Шахтар" проведе ігри з командами Франції, Італії, Туреччини для збору коштів дітям

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Неділя 03 квітня 2022 20:03
"Шахтар" проведе ігри з командами Франції, Італії, Туреччини для збору коштів дітям Фото: "Шахтар" проведе ігри з командами Франції, Італії, Туреччини для збору коштів дітям (прес-службу клубу)
Автор: Ілона Свиридова

Починаючи з 13 квітня ФК "Шахтар" проведе низку товариських благодійних ігор,. Усі кошти спрямують на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з футболу української команди Даріо Срна в ефірі "Україна24".

За його словами ігри пройдуть в Стамбулі. 13 квітня Шахтар зустрінеться з місцевим "Бешикташем", а вже 19 квітня відбудуться ігри з турецьким "Фенербахче", іспанською "Севільєю", хорватським "Хайдуком", французьким ПСЖ, та італійським "Лаціо".

"Усі гроші, які ми заробимо на цих матчах, відправлятимемо в Україну - для допомоги українцям, дітям. Наразі це головне, чим ми можемо допомогти. Як сказав президент нашого клубу Рінат Ахметов, "настане час, коли ми відбудуємо Україну та інвестуватимемо всі свої сили й кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною". Я з цим цілковито погоджуюся і також переконаний, що так буде", - резюмував Срна.

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