"Шахтер" проведет благотворительный спарринг с представителем Эредивизи

Нидерландский "Утрехт" анонсировал проведение товарищеского поединка с донецким "Шахтером" с целью собрать деньги для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Контрольный матч сыграют 30 июля. Все привлеченные от продажи билетов средства будут переданы на нужды Украины.

Пока "Шахтер" не обнародовал план подготовки к грядущему сезону. До сих пор остается тайной и кадровый состав "горняков", и даже фамилия главного тренера команды. Боссы дончан якобы планируют в сезоне 2022/23 базироваться в Польше, а домашние матчи проводить во Львове.

Функционеры Премьер-лиги продолжают готовить регламент и работать над организационными деталями нового сезона. Вероятная дата начала первенства – 20 августа.