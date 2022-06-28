UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" проведет благотворительный спарринг с представителем Эредивизи

Фото: "Шахтер" будет делать ставку на украинцев (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский "Утрехт" анонсировал проведение товарищеского поединка с донецким "Шахтером" с целью собрать деньги для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контрольный матч сыграют 30 июля. Все привлеченные от продажи билетов средства будут переданы на нужды Украины.

Пока "Шахтер" не обнародовал план подготовки к грядущему сезону. До сих пор остается тайной и кадровый состав "горняков", и даже фамилия главного тренера команды. Боссы дончан якобы планируют в сезоне 2022/23 базироваться в Польше, а домашние матчи проводить во Львове.

Функционеры Премьер-лиги продолжают готовить регламент и работать над организационными деталями нового сезона. Вероятная дата начала первенства – 20 августа.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтерблаготоврительность