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"Шахтер" продал бразильца в Серию А

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Рим, Понедельник 20 июня 2022 21:52
"Шахтер" продал бразильца в Серию А Фото: Маркос Антонио (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" на римский "Лацио" сменил полузащитник Маркос Антонио. "Орлы" уже представили новичка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter римлян.

Бразильский хавбек завершил переход в лагерь "орлов". В составе "Лацио" он будет призван заменить своего соотечественника Лукаса Лейву.

Маркос Антонио прибыл в Рим утром. 22-летний латиноамериканец успешно прошел медосмотр и подписал длительный контракт с "Лацио". За трансфер центрхава "Шахтер" получит ориентировочно 8 млн евро. Еще 2 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов.

Цвета "горняков" Маркос Антонио защищал с зимы 2019 года. За это время он провел 101 матч во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. В коллекции трофеев бразильца 2 чемпионских титула с "Шахтером", 1 Кубок Украины и два Суперкубка страны.

К слову, капитан "Динамо" Сидорчук может присоединиться к Реброву в чемпионате ОАЭ.

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