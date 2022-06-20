"Шахтер" продал бразильца в Серию А

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter римлян .

Бразильский хавбек завершил переход в лагерь "орлов". В составе "Лацио" он будет призван заменить своего соотечественника Лукаса Лейву.

Маркос Антонио прибыл в Рим утром. 22-летний латиноамериканец успешно прошел медосмотр и подписал длительный контракт с "Лацио". За трансфер центрхава "Шахтер" получит ориентировочно 8 млн евро. Еще 2 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов.

Цвета "горняков" Маркос Антонио защищал с зимы 2019 года. За это время он провел 101 матч во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. В коллекции трофеев бразильца 2 чемпионских титула с "Шахтером", 1 Кубок Украины и два Суперкубка страны.