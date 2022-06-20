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"Шахтар" продав бразильця до Серії А

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Рим, Понеділок 20 червня 2022 21:52
"Шахтар" продав бразильця до Серії А Фото: Маркос Антоніо (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" на римський "Лаціо" змінив півзахисник Маркос Антоніо. "Орли" вже презентували новачка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter римлян.

Бразильський хавбек завершив перехід у табір "орлів". У складі "Лаціо" він буде покликаний замінити свого співвітчизника Лукаса Лейву.

Маркос Антоніо прибув до Рима вранці. 22-річний латиноамериканець успішно пройшов медогляд і підписав тривалий контракт із "Лаціо". За трансфер центрхава "Шахтар" отримає орієнтовно 8 млн євро. Ще 2 млн у євровалюті прописані бонусами.

Кольори "гірників" Маркос Антоніо захищав від зими 2019 року. За цей час він провів 101 матч у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач. У колекції трофеїв бразильця 2 чемпіонські титули з "Шахтарем", 1 Кубок України та два Суперкубка країни.

До слова, капітан "Динамо" Сидорчук може приєднатися до Реброва в чемпіонаті ОАЕ.

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